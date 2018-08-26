"Александрия" завоевала пятую победу в УПЛ

Матчи между нынешними соперниками всегда проходили в интересной и бескомпромиссной борьбе. Не стала исключением и данная встреча.

На 15 минуте матча после очередного углового в исполнении Кирилла Ковальца, Евгений Банада головой точно пробил в нижний угол ворот Богдана Шуста — 1:0. А буквально через две минуты Евгений оформил дубль. Голевую атаку начал Андрей Цуриков, который совершил рейд по левому флангу, а продолжил Виталий Пономарь, после выверенной передачи которого Банада снова головой завершил усилия партнеров — 2:0.

К концу первого тайма александрийцы продолжали атаковать, и еще не раз могли отличиться в воротах “Ворсклы”. Одним из самым активным в составе нашей команды был Кирилл Ковалец. Сначала после стандарта в его исполнении Валерий Бондаренко не попал в ворота, а через минуту против него были нарушены правила почти на линии штрафной. Удар капитана в нижний угол с большим трудом парировал Богдан Шуст.

И после перерыва игра проходила по сценарию александрийцев, которые неоднократно могли довести счет до разгромного. Хорошие моменты упустили Евгений Банада, Андрей Запорожан, Евгений Протасов, но счет на табло так и не изменился — 2:0.

Убедительная победа “Александрии” сопровождалась 18 ударами по воротам полтавчан против только одного у противников.

Примечательно, что к команде-победительнице после длительного перерыва вернулся Станислав Микицей, который играл в прошлый раз 11 декабря 2016 в домашнем матче против “Черноморца”. Станислав отбыл дисквалификацию после обнаружения в его организме запрещенных лекарств.

Кроме того добавим, “Александрия” с 15-ю очками делит лидерство чемпионата с “Шахтером”. “Ворскла” осталась с 6 баллами.