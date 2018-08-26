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"Олександрія" завоювала п'яту перемогу в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Матч шостого туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/2019 ФК “Олександрія” — ФК “Ворскла” (Полтава) на КСК “Ніка” завершився з рахунком 2:0, повідомляє УНН із посиланням на сайт ФК “Олександрія”.

"Олександрія" завоювала п'яту перемогу в УПЛ

Матчі між нинішніми суперниками завжди проходили в цікавій та безкомпромісній боротьбі. Не стала винятком і дана зустріч.

На 15 хвилині матчу після чергового кутового у виконанні Кирила Ковальця, Євген Банада головою влучно пробив у нижній кут воріт Богдана Шуста — 1:0. А буквально за дві хвилини Євген оформив дубль. Гольову атаку розпочав Андрій Цуріков, який здійснив рейд лівим флангом, а продовжив Віталій Пономар, після вивіреної передачі якого Банада знову головою завершив зусилля партнерів — 2:0.

До кінця першого тайму олександрійці продовжували атакувати, і ще не раз могли відзначитися у воротах “Ворскли”. Одним з найактивнішим у складі нашої команди був Кирило Ковалець. Спочатку після стандарту у його виконанні Валерій Бондаренко не влучив у ворота, а за хвилину проти нього було порушено правила майже на лінії штрафного майданчика. Удар капітана в нижній кут з великими труднощами парирував Богдан Шуст.

І після перерви гра проходила за сценарієм олександрійців, які неодноразово могли довести рахунок до розгромного. Хороші моменти втратили Євген Банада, Андрій Запорожан, Євген Протасов, але рахунок на табло так і не змінився — 2:0.

Переконлива перемога “Олександрії” супроводжувалася 18 ударами по воротам полтавчан проти лише одного у супротивників.

Примітно, що до команди-переможниці після тривалої перерви повернувся Станіслав Микицей, який грав минулого разу 11 грудня 2016 року у домашньому матчі проти “Чорноморця”. Станіслав відбув дискваліфікацію після виявлення в його організмі заборонених ліків.

Крім того додамо, “Олександрія” з 15-ма очками поділяє лідерство чемпіонату із “Шахтарем”. “Ворскла” залишилась із 6 балами.

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