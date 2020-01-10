"Александрия" объявила пять спарринг-партнеров на сборе в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Главный наставник "Александрии" Владимир Шаран рассказал с кем команда проведет контрольные поединки на тренировочном сборе в турецкой Алании. Слова специалиста приводит пресс-служба "Александрии", передает УНН.
По словам руководителя, в "Александрии" запланировано пять спаррингов.
"Первые три матча будут с болгарскими клубами 18 января с командой" Ботев "(Пловдив), который занимает 7 место в национальном чемпионате Болгарии, 19 января сыграем с Софиевской" Славией ", которая занимает 5 строчку в турнирной таблице, 21 - проведем спарринг с "Черно море" из Варны, которая занимает 6 место в чемпионате. 24 января встретимся с "Македония Гьорче Петров", которая находится на 5 месте первой лиги Северной Македонии, и 26 января сыграем против армянского ФК "Пюник", который занимает 7 место в Премьер-лиге страны", - подчеркнул Шаран.
Заметим, что действующий бронзовый призер чемпионата Украины пока занимает 5-ю строчку в таблице УПЛ.