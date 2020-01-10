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"Олександрія" оголосила п'ять спаринг-партнерів на зборі в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Головний наставник "Олександрії" Володимир Шаран розповів з ким команда проведе контрольні поєдинки на тренувальному зборі в турецькій Аланії. Слова фахівця наводить пресслужба "Олександрії", передає УНН.

За словами керманича, в "Олександрії" заплановано п’ять спарингів.

"Перші три матчі будуть з болгарськими клубами: 18 січня з командою "Ботев" (Пловдів), який займає 7 місце в національному чемпіонаті Болгарії, 19 січня зіграємо із софіївською "Славією", яка займає 5 сходинку в турнірній таблиці, 21-го — проведемо спаринг з "Черно море" з Варни, яка посідає 6 місце в чемпіонаті. 24-го січня зустрінемося з "Македонія Гьорче Петров", яка знаходиться на 5 місці першої ліги Північної Македонії, і 26 січня зіграємо проти вірменського ФК "Пюнік", який займає 7 місце в Прем’єр-лізі країни", - наголосив Шаран.

Зауважимо, що чинний бронзовий призер чемпіонату України наразі займає 5-й рядок в таблиці УПЛ.

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