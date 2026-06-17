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Олег Чикида: ЗПЕК присоединился к созданию Центра реинтеграции ветеранов на Волыни

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Совладелец ЗПЕК Олег Чикида рассказал об участии компании в создании Центра реинтеграции ветеранов «Волынь» и роли бизнеса в поддержке защитников.

Олег Чикида: ЗПЕК присоединился к созданию Центра реинтеграции ветеранов на Волыни
Олег Чикида - генеральный директор и совладелец группы компаний ЗПЕК, одного из ведущих импортёров дизельного топлива в Украине

На базе Главного управления Национальной полиции в Волынской области заработал Центр реинтеграции ветеранов "Волынь" — пространство психологической, социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей. К созданию Центра присоединилась группа компаний ЗПЕК под руководством Олега Чикиды, для которой это часть понимания ответственности бизнеса во время полномасштабной войны.

Совладелец группы компаний ЗПЕК Олег Чикида подчеркнул, что поддержка ветеранов является общей задачей государства, общества и бизнеса, а важнейшей инвестицией в условиях войны является инвестиция в людей.

"Мы часто говорим об инвестициях в инфраструктуру, логистику или энергетическую безопасность. Но важнейшая инвестиция сегодня — это инвестиция в людей. Восстановление страны начинается с восстановления тех, кто её защищал. Именно поэтому мы поддержали создание этого Центра. Такие инициативы помогают ветеранам получить необходимую поддержку, адаптироваться к гражданской жизни и уверенно двигаться дальше", — отметил Олег Чикида.

Олег Чикида возглавляет ЗПЕК, которая наряду с основным бизнесом поддерживает ветеранские и социальные инициативы в Украине
Олег Чикида возглавляет ЗПЕК, которая наряду с основным бизнесом поддерживает ветеранские и социальные инициативы в Украине

По его мнению, сегодня бизнесу недостаточно просто работать и платить налоги — он должен присутствовать там, где нужна реальная поддержка.

"Сегодня недостаточно просто работать, платить налоги и развивать компанию. Бизнес должен быть рядом там, где нужна реальная поддержка. Центр реинтеграции ветеранов на Волыни — это именно тот проект, который имеет практическое значение для людей. Речь идёт о тех, кто прошёл войну, выполнял свой долг перед государством и сегодня нуждается во внимании, уважении и помощи на этапе возвращения к мирной жизни", — добавил Олег Чикида.

В ЗПЕК отмечают, что социальная ответственность во время войны должна быть не декларацией, а практическим участием в проектах, которые помогают людям и общинам, поэтому поддержка ветеранских инициатив остаётся одним из важных направлений работы компании.

Справка

Олег Чикида — генеральный директор и совладелец группы компаний ЗПЕК, одного из ведущих импортёров дизельного топлива в Украине. Группа начала импорт топлива в 2023 году и по итогам 2025-го вошла в десятку крупнейших импортёров дизтоплива и заняла пятое место среди поставщиков по железной дороге. Помимо основной деятельности, ЗПЕК под руководством Олега Чикиды поддерживает социальные и ветеранские инициативы в Украине.

ЗПЕК под руководством Олега Чикиды стремительно наращивает мощности, не забывая о поддержке общин
ЗПЕК под руководством Олега Чикиды стремительно наращивает мощности, не забывая о поддержке общин

Лилия Подоляк

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