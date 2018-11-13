Оккупационный суд продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма продлил арест фигурантам дела Веджие Кашка. об этом в Facebook сообщает сообщество “Крымский процесс”, передает УНН.
“Всем фигурантам мера пресечения продлена до 7 декабря. Асану Чапуху была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, трем другим фигурантам дела была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.
Во время одного из заседаний, отмечается далее, под зданием суда произошёл инцидент — судебный пристав выгнал родственников из холла суда, а потом стал требовать покинуть крыльцо здания. В ответ на возражения он заявил, что крымские татары - террористы и их надо было расстрелять ещё в 1941 году.
Как сообщал УНН, заседания по продлению меры пресечения фигурантам “дела Веджие Кашка” проходили в закрытом режиме.
Напомним, фигурантами этого дела являются четыре активиста Крымскотатарского национального движения: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач, которые были задержаны в Симферополе 23 ноября 2017 года. Их обвиняют в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, которая позже скончалась в карете скорой помощи.