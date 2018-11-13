Оккупационный суд продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106810 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113673 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151282 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136962 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171934 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оккупационный суд продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Оккупационный суд продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Киев  •  УНН

 • 7699 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма продлил арест фигурантам дела Веджие Кашка. об этом в Facebook сообщает сообщество “Крымский процесс”, передает УНН.

“Всем фигурантам мера пресечения продлена до 7 декабря. Асану Чапуху была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста, трем другим фигурантам дела была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Во время одного из заседаний, отмечается далее, под зданием суда произошёл инцидент — судебный пристав выгнал родственников из холла суда, а потом стал требовать покинуть крыльцо здания. В ответ на возражения он заявил, что крымские татары - террористы и их надо было расстрелять ещё в 1941 году.

Как сообщал УНН, заседания по продлению меры пресечения фигурантам “дела Веджие Кашка” проходили в закрытом режиме.

Напомним, фигурантами этого дела являются четыре активиста Крымскотатарского национального движения: Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов и Руслан Трубач, которые были задержаны в Симферополе 23 ноября 2017 года. Их обвиняют в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, которая позже скончалась в карете скорой помощи.

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