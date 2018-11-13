Окупаційний суд продовжив арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Так званий Верховний суд окупованого Криму продовжив арешт фігурантів справи Веджіє Кашка. Про це в Facebook повідомляє спільнота "Кримський процес", передає УНН.
“Усім фігурантам запобіжний захід продовжено до 7 грудня. Асану Чапуху був продовжений запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, трьом іншим фігурантам справи було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Під час одного із засідань, зазначається далі, під будівлею суду стався інцидент — судовий пристав вигнав родичів із холу суду, а потім став вимагати покинути ганок будівлі. У відповідь на заперечення він заявив, що кримські татари — терористи, і їх треба було розстріляти ще в 1941 році.
Як повідомляв УНН, засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантам “справи Веджіє Кашка” проходили в закритому режимі.
Нагадаємо, фігурантами цієї справи є чотири активісти Кримськотатарського національного руху: Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов і Руслан Трубач, які були затримані в Сімферополі 23 листопада 2017 року. Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яка пізніше померла в кареті швидкої допомоги.