Оккупация Украины началась с подписания "харьковских соглашений" - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Оккупация Украины началась с ратификации "харьковских соглашений". Об этом во время общения с журналистами заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.
"Я считаю, что с момента подписания "харьковских соглашений" началась оккупация Украины. Потому что, собственно, "харьковские соглашения" допустили перевод в украинский Крым российских войск, которые потом стали базой для агрессии России, для оккупации и аннексии Крыма. Я тогда уже понимал, что это начало агрессии", - отметил А.Парубий.
Отметим, результатом "харьковских соглашений" было введение дополнительного военного контингента РФ в Севастополе.
Как сообщал УНН, ГПУ проверит соглашение о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму.