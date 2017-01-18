Оккупация Украины началась с подписания "харьковских соглашений" - А.Парубий

"Я считаю, что с момента подписания "харьковских соглашений" началась оккупация Украины. Потому что, собственно, "харьковские соглашения" допустили перевод в украинский Крым российских войск, которые потом стали базой для агрессии России, для оккупации и аннексии Крыма. Я тогда уже понимал, что это начало агрессии", - отметил А.Парубий.

Отметим, результатом "харьковских соглашений" было введение дополнительного военного контингента РФ в Севастополе.

Как сообщал УНН, ГПУ проверит соглашение о продлении базирования ЧФ РФ в Крыму.