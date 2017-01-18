Окупація України почалася з підписання “харківських угод" — А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Окупація України почалася з ратифікації “харківських угод”. Про це під час спілкування з журналістами заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Я вважаю, що з підписання "харківських угод" розпочалася окупація України. Бо, власне, "харківські угоди" допустили переведення в український Крим російських військ, які потім стали базою для агресії Росії, для окупації та анексії Криму. Я тоді вже розумів, що це початок агресії”, — зазначив А.Парубій.
Зазначимо, результатом “харківських угод” було введення додаткового військового контингенту РФ в Севастополі.
Як повідомляв УНН, ГПУ перевірить угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму.