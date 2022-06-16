Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область: за сутки шестеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты снова обстреливали Харьковскую область – за прошлые сутки шестеро раненых. Ночью ударили по инфраструктуре Индустриального района Харькова, пострадавших нет. Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Ночью враг нанес удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.
В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.
В с. Лебяже, Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли пожары в Золочеве, также повреждены автомобили.
Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковской области в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении г. Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.
Дополнение
14 мая в Харьковской области в результате действий российских оккупантов было ранено еще семь человек.