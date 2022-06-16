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Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область: за сутки шестеро раненых

Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область: за сутки шестеро раненых

Киев • УНН

 • 100137 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты снова обстреливали Харьковскую область – за прошлые сутки шестеро раненых. Ночью ударили по инфраструктуре Индустриального района Харькова, пострадавших нет. Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Ночью враг нанес удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.

В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

В с. Лебяже, Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли пожары в Золочеве, также повреждены автомобили.

Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковской области в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении г. Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике.

Дополнение

14 мая в Харьковской области в результате действий российских оккупантов было ранено еще семь человек.

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