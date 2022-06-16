Окупанти знову обстрілювали Харківщину: за добу шестеро поранених

Деталі

Вночі ворог завдав удару з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У с. Леб'яже, Чугуївського району через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися пожежі в Золочеві, також пошкоджено автомобілі.

Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському - поранено 5 мирних мешканців.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Доповнення

14 травня на Харківщині внаслідок дій російських окупантів було поранено ще сімох людей.