Оккупанты осуществили ракетный удар в Житомирской области: есть пострадавшие

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"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям, пострадало 4 человека и предварительно уничтожено 7 строений, ведутся поиски", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечено 12 человек и 2 ед. техники.

Напомним

В Ровенской области оккупанты совершили авиаудар: повреждена телевизионная башня.