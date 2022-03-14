Оккупанты осуществили ракетный удар в Житомирской области: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты в ночь на понедельник, 14 марта, совершили ракетный удар по Житомирской области, пострадало 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям, пострадало 4 человека и предварительно уничтожено 7 строений, ведутся поиски", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечено 12 человек и 2 ед. техники.
Напомним
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