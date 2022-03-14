Окупанти здійснили ракетний удар у Житомирській області: є потерпілі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти у ніч проти понеділка, 14 березня, здійснили ракетний удар по Житомирській області, постраждало 4 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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"14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям, постраждало 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки", - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.
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