Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Люботину (Харьковская область) один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Цитата
"Под завалами одного из домов найдено погибшего мужчину. Ранено семь человек", - говорится сообщении.
Детали
За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Из Харькова выехало около трети населения.