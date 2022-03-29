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Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 85854 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Люботину (Харьковская область) один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Цитата

"Под завалами одного из домов найдено погибшего мужчину. Ранено семь человек", - говорится сообщении.

Детали

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Из Харькова выехало около трети населения.

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