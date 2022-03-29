Оккупанты нанесли ракетный удар в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Цитата

"Под завалами одного из домов найдено погибшего мужчину. Ранено семь человек", - говорится сообщении.

Детали

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Из Харькова выехало около трети населения.