Окупанти завдали ракетний удар в Харківській області: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по Люботину (Харківська область) одна людина загинула, семеро постраждали. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Цитата
"Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено сім осіб", – йдеться повідомленні.
Деталі
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Із Харкова виїхало близько третини населення.