Окупанти завдали ракетний удар в Харківській області: є загиблі та поранені

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"Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено сім осіб", – йдеться повідомленні.

Деталі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Із Харкова виїхало близько третини населення.