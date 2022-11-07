Оккупанты нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары российских оккупантов подверглись районам около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей», - говорится в сообщении.
Добавим
Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
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Генштаб отмечает, что по другим направлениям враг совершал обстрелы:
• на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огирцево, Гатище, Старица, Волчанск, Дворичанское, Чугуновка и Двуречная;
• на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и спорное;
• на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Курдюмовка;
• на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Маринка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;
• на Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;
• на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Новоданиловка.
• на Южнобужском направлении обстрелов со всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты, что рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.