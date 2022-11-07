Окупанти завдали 4 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За поточну добу, російські окупанти завдали 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
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Генштаб зазначає, що на інших напрямках ворог здійснював обстріли:
• на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;
• на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;
• на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;
• на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;
• на Новопавлівському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;
• на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.
• на Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.