Оккупанты оставляют за собой много заминированного: ведущий Комаров расписал, как вести себя при возвращении на освобожденные территории

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 12665 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 46096 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 40478 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 74303 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 113921 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 142623 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 304769 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137255 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123784 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 397796 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
52%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 24443 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 32751 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 32398 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 21527 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 18500 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 45946 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 304709 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 319637 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 397744 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 372745 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 11866 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 86562 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 119591 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 139065 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 177261 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Оккупанты оставляют за собой много заминированного: ведущий Комаров расписал, как вести себя при возвращении на освобожденные территории

Киев • УНН

 • 205640 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Журналист и ведущий Дмитрий Комаров призвал украинцев, которые хотят вернуться в свои дома после отхода оттуда российских войск, быть предельно внимательными, поскольку оккупанты оставляют по себе заминированные территории, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

Оккупанты оставляют за собой много заминированного: ведущий Комаров расписал, как вести себя при возвращении на освобожденные территории

Цитата

“Важно! Передайте всем. Правила поведения на территориях, где были войска рф. Абсолютно всем владельцам домов и квартир. Всем, у кого жилье разрушено. Волонтерам. Вообще всем. Русские при отходе очень многое заминировали. Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы”, – написал он.

Детали

По словам журналиста, оккупанты оставляют за собой растяжки, гранаты Ф-1, прикрывая это все тряпкам или другими предметами.

“Даже зная от местных, что дом заминирован, заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было зацепить ногой крышку подвала или начать его закрывать. Или зацепить ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет осколков 200 метров”, – добавил он.

Комаров заявил о необходимости предельной внимательности при входе в дом. В здание можно зайти только после проверки специалистами. Смотреть под ноги необходимо, контролируя каждый шаг.

Отмечается, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди. Необходимо быть осторожными в темных помещениях и на траве.

Нельзя открывать вслепую двери, окна. Не хватать руками сомнительные предметы. Не трогать без спроса на технику, которую бросили русские: танки, бтр, бмп и т.д.

“Особенно внимательно с детьми, которым интересно всё поднять и посмотреть. Для детей территории, где была русская армия, ещё долго будут особенно опасными. Объясните детям, что такое мины, и основные правила предосторожности. Не хватать руками всё подряд. Не гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий до официальной информации о разминировании. Ходить только по тропинкам. Берегите себя”, – добавил он.

Дополнение

Председатель Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в разговоре с журналистом УНН рассказал об алгоритме гуманитарного разминирования территорий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,485.44