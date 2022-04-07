Окупанти залишають за собою багато замінованого: ведучий Комаров розписав, як поводитися при поверненні на звільнені території
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Журналіст і ведучий Дмитро Комаров закликав українців, які хочуть повернутися до своїх будинків після виходу звідти російських військ, бути гранично уважними, оскільки окупанти залишають по собі заміновані території, повідомляє УНН із посиланням на його Facebook.
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“Важливо! Передайте всім. Правила поведінки на теренах, де були війська росії. Абсолютно всім власникам будинків та квартир. Усім, хто має житло зруйноване. Волонтерам. Загалом усім. Росіяни під час відходу дуже багато замінували. Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброя, машини. Навіть трупи”, – написав він.
Деталі
За словами журналіста, окупанти залишають за собою розтяжки, гранати Ф-1, прикриваючи це все ганчірками чи іншими предметами.
“Навіть знаючи від місцевих, що будинок заміновано, помітно не одразу. Замасковано просто, але добре. Чека висмикнута. Достатньо було зачепити ногою кришку підвалу або почати зачиняти. Або зачепити ногою ганчірку, йдучи сходами. І через 3-4 секунди... Розліт уламків 200 метрів”, – додав він.
Комаров заявив про необхідність граничної уваги при вході в будинок. До будівлі можна зайти лише після перевірки фахівцями. Дивитися під ноги потрібно, контролюючи кожен крок.
Зазначається, що розтяжки бувають не лише на рівні ніг, а й на рівні грудей. Необхідно бути обережними у темних приміщеннях та на траві.
Не можна відкривати наосліп двері, вікна. Не хапати руками сумнівні предмети. Чи не чіпати без дозволу техніку, яку кинули росіяни: танки, бтр, бмп і т.д.
“Особливо уважно з дітьми, яким цікаво все підняти та подивитися. Дітям території, де була російська армія, ще довго будуть особливо небезпечними. Поясніть дітям, що таке міни, та основні правила безпеки. Не хапати руками все поспіль. Не гуляти у парках та лісах поблизу зони бойових дій до офіційної інформації про розмінування. Ходити тільки стежками. Бережіть себе”, – додав він.
Доповнення
Голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга у розмові з журналістом УНН розповів про алгоритм гуманітарного розмінування територій.