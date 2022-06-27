Оккупанты закрепляются южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, на нескольких направлениях врага отбросили – Генштаб

Детали

Так, по информации ГШ, на Словянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Словянск. Продолжает обстрелы.

Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населенного пункта Долгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

«На Донецком направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках окружения Сил обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада. Принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники», - сказано в сводке.

Отмечается, что в Краматорском направлении враг активных действий не вел.

«На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекамянка и Соледар. Враг вел наступление в направлении Волчеярка – Верхнекамянка, имел частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел», - сообщают в Генштабе.

Как отмечено в сводке, на Бахмутском направлении производились обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестовое, Клиново, Бахмут, Вершина и Майское.

Украинские воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново. В обоих случаях оккупанты отошли.

Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытаясь закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания действий наших войск, недопущения их переброски на другие направления, враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновки, Червоное та Малиновки. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки, отмечается в сводке.

В то же время сообщается, что украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское – Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования “Калибр”, добавили в ГШ.

Напомним

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро понедельника 27 июня потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 000 человек, 1552 танков и сотен единиц другой военной техники.