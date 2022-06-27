Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 35 тисяч

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно становили:



особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1552 (+20),



бойових броньованих машин ‒ 3687 (+28),



артилерійських систем – 771 (+7),



РСЗВ - 243 (+0),



засобів ППО - 101 (+2),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 184 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),



крилатих ракет - 139 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11),



спеціальної техніки - 60 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що українські захисники відбили штурм в напрямку Клинового.