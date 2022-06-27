Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 35 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 000 осіб, 1552 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1552 (+20),
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- бойових броньованих машин ‒ 3687 (+28),
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- артилерійських систем – 771 (+7),
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- РСЗВ - 243 (+0),
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- засобів ППО - 101 (+2),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 184 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+6),
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- крилатих ракет - 139 (+0),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2575 (+11),
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- спеціальної техніки - 60 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що українські захисники відбили штурм в напрямку Клинового.