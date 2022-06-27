Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 35 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 000 человек, 1552 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 35 000 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1552 (+20),
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- боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28),
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- артиллерийских систем – 771 (+7),
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- РСЗО – 243 (+0),
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- средств ПВО - 101 (+2),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 184 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
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- крылатых ракет – 139 (+0),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11),
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- специальной техники - 60 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что украинские защитники отразили штурм в направлении Клинового.