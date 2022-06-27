Окупанти закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу, на кількох напрямках ворога відкинули – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це йдеться в зведенні Генерального Штабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка, пише УНН.
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Так, за інформацією ГШ, на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.
Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.
«На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки», - сказано в зведенні.
Зазначається, що на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
«На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар. Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов», - повідомляють у Генштабі .
Як зазначено в зведені, на Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.
Українські воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.
Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки, зазначається у зведенні.
Водночас повідомляється, що українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.
На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”, додали в ГШ.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок понеділка 27 червня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 000 осіб, 1552 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.