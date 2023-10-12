Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 55 авиационных ударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение суток российские военные нанесли 2 ракетных и 55 авиационных ударов по Украине. Состоялось 55 боевых столкновений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«В течение суток состоялось 55 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
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