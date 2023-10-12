Окупанти за добу завдали два ракетних та 55 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Протягом доби російські військові завдали 2 ракетних та 55 авіаційних ударів по Україні. Відбулось 55 бойових зіткнень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
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