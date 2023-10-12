Окупанти за добу завдали два ракетних та 55 авіаційних ударів по Україні

Цитата

«Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Доповнення

Росіяни надвечір атакували село Микільське на Херсонщині. Там поранення зазнав місцевий мешканець