Оккупанты за сутки более 100 раз обстреляли Запорожскую область: один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 29 населенным пунктам Запорожской области, один местный житель получил ранения, передает председатель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Военнослужащие рф поцелили ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки, 6 вражеских авиаснарядов пришлись по Орехову.
Зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботино, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел”, - говорится в сообщении в Telegram.
По словам Малашко, в результате артобстрела по Орехову ранения получил 49-летний местный житель.
Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
11 сентября враг обстрелял Запорожскую область из авиации, артиллерии и БпЛА. В 26 населенных пунктах разрушены 32 инфраструктурных объекта и жилые дома. Обошлось без пострадавших.