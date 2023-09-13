Оккупанты за сутки более 100 раз обстреляли Запорожскую область: один человек ранен

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. За минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 29 населенным пунктам Запорожской области, один местный житель получил ранения, передает председатель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

“Военнослужащие рф поцелили ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки, 6 вражеских авиаснарядов пришлись по Орехову.

Зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботино, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел”, - говорится в сообщении в Telegram.

По словам Малашко, в результате артобстрела по Орехову ранения получил 49-летний местный житель.

Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

11 сентября враг обстрелял Запорожскую область из авиации, артиллерии и БпЛА. В 26 населенных пунктах разрушены 32 инфраструктурных объекта и жилые дома. Обошлось без пострадавших.

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