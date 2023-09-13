Оккупанты за сутки более 100 раз обстреляли Запорожскую область: один человек ранен

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“Военнослужащие рф поцелили ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки, 6 вражеских авиаснарядов пришлись по Орехову.

Зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботино, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел”, - говорится в сообщении в Telegram.

По словам Малашко, в результате артобстрела по Орехову ранения получил 49-летний местный житель.

Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

11 сентября враг обстрелял Запорожскую область из авиации, артиллерии и БпЛА. В 26 населенных пунктах разрушены 32 инфраструктурных объекта и жилые дома. Обошлось без пострадавших.