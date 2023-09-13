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Окупанти за добу понад 100 разів обстріляли Запорізьку область: одна людина поранена

Київ • УНН

 • 210903 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах Запорізької області, один місцевий житель отримав поранення, передає голова ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

“Військовослужбовці рф поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову.

Зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами Малашка, внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель.

Також через ворожі обстріли минулої доби надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Доповнення

11 вересня ворог обстріляв Запорізьку область з авіації, артилерії та БпЛА. У 26 населених пунктах зруйновано 32 інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Обійшлось без постраждалих.

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