Окупанти за добу понад 100 разів обстріляли Запорізьку область: одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах Запорізької області, один місцевий житель отримав поранення, передає голова ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Військовослужбовці рф поцілили ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову.
Зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Червоного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірська, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст та сіл”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
За словами Малашка, внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель.
Також через ворожі обстріли минулої доби надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
11 вересня ворог обстріляв Запорізьку область з авіації, артилерії та БпЛА. У 26 населених пунктах зруйновано 32 інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Обійшлось без постраждалих.