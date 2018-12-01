Оккупанты за день семь раз открывали огонь в районе ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток и до 18:00 российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, во время боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
В районе Павлополь и Лебединского, как отмечается, захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке, добавили в штабе.
"Подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - во время боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Напомним, боевики на Донбассе применили против украинских военных БМП.