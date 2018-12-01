Оккупанты за день семь раз открывали огонь в районе ООС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81691 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102883 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137742 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132138 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126374 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164227 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оккупанты за день семь раз открывали огонь в районе ООС

Оккупанты за день семь раз открывали огонь в районе ООС

Киев  •  УНН

 • 7577 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С начала текущих суток и до 18:00 российские оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, во время боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В районе Павлополь и Лебединского, как отмечается, захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке, добавили в штабе.

"Подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - во время боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе применили против украинских военных БМП.

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