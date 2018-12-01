Окупанти за день сім разів відкривали вогонь у районі ООС

"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У районі Павлополя і Лебединського, як зазначається, загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм, а неподалік Чермалика – станкові гранатомети. Також окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил на підступах до Красногорівки та Мар'їнки, додали у штабі.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем – під час бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі застосували проти українських військових БМП.