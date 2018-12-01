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Окупанти за день сім разів відкривали вогонь у районі ООС

Окупанти за день сім разів відкривали вогонь у районі ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З початку поточної доби і до 18:00 російські окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, під час бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У районі Павлополя і Лебединського, як зазначається, загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм, а неподалік Чермалика – станкові гранатомети. Також окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил на підступах до Красногорівки та Мар'їнки, додали у штабі.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем – під час бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі застосували проти українських військових БМП.

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