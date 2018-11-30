Бойовики на Донбасі застосували проти українських військових БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання чотири рази застосували проти українських військових озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано два випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами... Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі хутора Вільного.
Разом з цим опорні пункти наших військ поблизу Луганського були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Гнутового — з мінометів калібру 82 мм.
Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.