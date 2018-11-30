Боевики на Донбассе применили против украинских военных БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки четыре раза применили против украинских военных вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями... В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, днем враг открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вильного.
Вместе с этим опорные пункты наших войск вблизи Луганского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления возле Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.