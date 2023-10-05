Оккупанты, вероятно, запустили "Shahed" из Крыма - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Воздушных силах заявили о вероятных пусках ударных БпЛА типа "Shahed" из района полигона Чауда в оккупированном Крыму, передает УНН.
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"Вероятные пуски ударных БпЛА типа" Shahed " из района полигона Чауда (Крым). Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных областях в 23.20", - говорится в сообщении.
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Об изменении обстановки, направлении движения в Воздушных силах обещают сообщить дополнительно.
Напомним
Военно-воздушные силы ночью сбили 24 вражеских беспилотника-камикадзе из 29 запущенных противником.