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Окупанти, ймовріно, запустили "Shahed" з Криму - Повітряні сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Повітряних силах заявили про ймовріні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда в окупованому Крим, передає УНН.

Цитата

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23.20", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Про зміну обстановки, напрямок руху у Повітряних силах обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо

Повітряні Сили уночі збили 24 ворожі дрони-камікадзе із 29 запущених ворогом.

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