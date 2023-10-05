Окупанти, ймовріно, запустили "Shahed" з Криму - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Повітряних силах заявили про ймовріні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда в окупованому Крим, передає УНН.
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"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23.20", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Про зміну обстановки, напрямок руху у Повітряних силах обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо
Повітряні Сили уночі збили 24 ворожі дрони-камікадзе із 29 запущених ворогом.