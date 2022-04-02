Оккупанты вероятно вывезли нацгвардейцев из ЧАЭС в россию и беларусь. Пленных морят голодом и не дают воды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Оккупанты вероятно перевезли нацгвардейцев, захваченных на Чернобыльской АЭС, в россию и беларусь. Об этом информирует пресс-служба НАЭК “Энергоатом”, пишет УНН.
Цитата
“Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, которые охраняли станцию и были захвачены рашистами 24 февраля, предположительно находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и республики беларусь (г. Брагин). Об этом сообщила жена одного из пленных”, - информируют в Энергоатоме.
Детали
По информации жены, пленных морят голодом, не дают воды. Кроме того, ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего, пленные нуждаются в медицинской помощи, которая не предоставляется.
Как отмечают в НАЭК, это существенное и грубое нарушение Женевской конвенции.
“Семьи Нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой! Такими действиями Россия грубо нарушает условия Женевской конвенции Об обращении с военнопленными”, - отметили в Энергоатоме.
Напомним
В ДАЗВ поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".
Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены из Чернобыльской АЭС.
Дополнение
Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте оставался украинский персонал для поддержки работы.