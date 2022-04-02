Окупанти ймовірно вивезли нацгвардійців з ЧАЕС до росії і білорусі. Бранців морять голодом і не дають води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Окупанти ймовірно перевезли нацгвардійців, захоплених на Чорнобильській АЕС, на росію та білорусь. Про це інформує пресслужба НАЕК “Енергоатом”, пише УНН.
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“Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно знаходяться на території російської федерації (м. Смоленськ) та республіки білорусь (м. Брагін). Про це повідомила дружина одного з полонених”, - інформують в Енергоатомі.
Деталі
За інформацією дружини, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все, полонені потребують медичної допомоги, яка не надається.
Як зазначають в НАЕК, це суттєве та грубе порушення Женевської Конвенції.
“Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими”, - наголосили в Енергоатомі.
Нагадаємо
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишався український персонал для підтримки роботи.