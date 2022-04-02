Окупанти ймовірно вивезли нацгвардійців з ЧАЕС до росії і білорусі. Бранців морять голодом і не дають води

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64037 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 73665 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84161 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89362 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99759 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152274 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71412 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110004 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69507 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21994 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23628 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24765 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13882 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14775 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64037 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152274 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175703 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152009 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96743 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99330 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43884 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47255 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61839 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Окупанти ймовірно вивезли нацгвардійців з ЧАЕС до росії і білорусі. Бранців морять голодом і не дають води

Київ • УНН

 • 206737 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Окупанти ймовірно перевезли нацгвардійців, захоплених на Чорнобильській АЕС, на росію та білорусь. Про це інформує пресслужба НАЕК “Енергоатом”, пише УНН.

Окупанти ймовірно вивезли нацгвардійців з ЧАЕС до росії і білорусі. Бранців морять голодом і не дають води

Цитата

“Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно знаходяться на території російської федерації (м. Смоленськ) та республіки білорусь (м. Брагін). Про це повідомила дружина одного з полонених”, - інформують в Енергоатомі.

Деталі

За інформацією дружини, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все, полонені потребують медичної допомоги, яка не надається.

Як зазначають в НАЕК, це суттєве та грубе порушення Женевської Конвенції.

“Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими”, - наголосили в Енергоатомі.

Нагадаємо

У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".

Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.

Доповнення

Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишався український персонал для підтримки роботи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,625.32