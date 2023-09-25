Оккупанты ночью обстреляли Авдеевку из танков, а утром - из артиллерии и "Градов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Донецкой области ночью российские войска обстреляли Авдеевку из танков, а утром из артиллерии и "Градов". В области за сутки двое погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Донецкой ОГА.
Цитата
«За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области», - отмечается в сообщении.
Детали
Как сообщается, ситуация по направлениям на утро следующая:
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- На Волновахском направлении в Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 2 дома. Угледар попал под обстрелы 31 раз.
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- На Донецком направлении ночью россияне обстреляли Авдеевку из танков, а утром из артиллерии и "Градов" — повреждены 2 дома. В Очеретинской громаде повреждено 8 домов: 6 в Новоселовке Первой и 2 в Орловке. В Кураховской громаде обстреляны Кураховка и Островское — без жертв.
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- На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и 1 инфраструктурный объект. 1 дом поврежден в Торецке, еще 1 — в Пивничном. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Васюковка и Миньковка.
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- На Лисичанском направлении 2 человека убиты в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Торском. Под огнем Звановка и Северск.
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Дополнение
В Авдеевке горел обстрелянный из танков многоэтажный дом.