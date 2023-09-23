В Авдіївці горить обстріляний з танків багатоповерховий будинок

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"Горить обстріляний з танків будинок в Авдіївці. На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав — мешканці будинку своєчасно евакуювалися до більш безпечних регіонів України. Авдіївка зазнає потужних обстрілів щоденно — тільки за сьогодні росіяни вже двічі обстріляли місто танками, 1 раз з артилерії і ще 1 раз — із Градів. Ворог прагне перетворити Донеччину на випалену землю, бо неспроможний битися з ЗСУ у чесному бою", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно. Про це повідомив журналісту УНН начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

У Генштабі повідомляли, що Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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