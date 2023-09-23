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В Авдеевке горит обстрелянный из танков многоэтажный дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Авдеевку Донецкой области оккупанты весь день обстреливают из артиллерии танков и "Градов". Вследствие ударов загорелась многоэтажка, к счастью, жители заблаговременно покинули дома, эвакуировавшись в безопасные места, сообщили в ОВА, передает УНН.

Цитата

"Горит обстрелянный из танков дом в Авдеевке. К счастью, в результате этого обстрела никто не пострадал — жители дома своевременно эвакуировались в более безопасные регионы Украины. Авдеевка подвергается мощным обстрелам ежедневно — только за сегодня россияне уже дважды обстреляли город танками, 1 раз из артиллерии и еще 1 раз — из Градов. Враг стремится превратить Донецкую область в выжженную землю, потому что не может сражаться с ВСУ в честном бою", - говорится в сообщении.

Дополнение

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции в районах Клещеевки и Андреевки, однако безуспешно. Об этом сообщил журналисту УНН начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

В Генштабе сообщали, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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