В Авдеевке горит обстрелянный из танков многоэтажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Авдеевку Донецкой области оккупанты весь день обстреливают из артиллерии танков и "Градов". Вследствие ударов загорелась многоэтажка, к счастью, жители заблаговременно покинули дома, эвакуировавшись в безопасные места, сообщили в ОВА, передает УНН.
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"Горит обстрелянный из танков дом в Авдеевке. К счастью, в результате этого обстрела никто не пострадал — жители дома своевременно эвакуировались в более безопасные регионы Украины. Авдеевка подвергается мощным обстрелам ежедневно — только за сегодня россияне уже дважды обстреляли город танками, 1 раз из артиллерии и еще 1 раз — из Градов. Враг стремится превратить Донецкую область в выжженную землю, потому что не может сражаться с ВСУ в честном бою", - говорится в сообщении.
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На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции в районах Клещеевки и Андреевки, однако безуспешно. Об этом сообщил журналисту УНН начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
В Генштабе сообщали, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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