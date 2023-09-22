Донецька область: війська рф минулої доби поранили 21 мирного жителя

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"За 21 вересня росіяни поранили 21 жителя Донеччини: 15 у Кураховому, 2 у Петропавлівці і Молодецькому, 1 у Торецьку і селі Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1716 осіб, ще 4167 цивільних поранили. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

Російські окупанти увечері 21 вересня двічі ударили по Кураховому Донецької області.