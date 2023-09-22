Донецька область: війська рф минулої доби поранили 21 мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. За минулу добу, 21 вересня, російські війська поранили 21 мирного жителя Донецької області. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram Донецької ОВА.
Цитата
"За 21 вересня росіяни поранили 21 жителя Донеччини: 15 у Кураховому, 2 у Петропавлівці і Молодецькому, 1 у Торецьку і селі Костянтинівка", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1716 осіб, ще 4167 цивільних поранили. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Російські окупанти увечері 21 вересня двічі ударили по Кураховому Донецької області.