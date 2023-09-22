Донецкая область: войска рф за прошедшие сутки ранили 21 мирного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. За минувшие сутки, 21 сентября, российские войска ранили 21 мирного жителя Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Донецкой ОГА.
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"За 21 сентября россияне ранили 21 жителя Донетчины: 15 в Курахово, 2 в Петропавловке и Молодецком, 1 в Торецке и селе Константиновка", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1716 человек, еще 4167 гражданских ранили. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
Российские оккупанты вечером 21 сентября дважды ударили по Курахово Донецкой области.