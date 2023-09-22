Донецкая область: войска рф за прошедшие сутки ранили 21 мирного жителя

Цитата

"За 21 сентября россияне ранили 21 жителя Донетчины: 15 в Курахово, 2 в Петропавловке и Молодецком, 1 в Торецке и селе Константиновка", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1716 человек, еще 4167 гражданских ранили. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

Российские оккупанты вечером 21 сентября дважды ударили по Курахово Донецкой области.