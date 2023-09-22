Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: 13 людей постраждало

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За його словами, станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу. Росіяни поцілили по житлових будинках, унаслідок чого сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, якому надають медичну допомогу. Більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун.

Нагадаємо

Російські окупанти за середу вбили у Донецькій області п'ятьох людей.