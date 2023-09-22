Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: 13 людей постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У вечір четверга росіяни двічі ударили по Кураховому на Донеччині. Про це повідомив Суспільному Донбас начальник МВА Роман Падун, пише УНН.
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За його словами, станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу. Росіяни поцілили по житлових будинках, унаслідок чого сталася пожежа.
З-під завалів дістали чоловіка, якому надають медичну допомогу. Більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун.
Нагадаємо
Російські окупанти за середу вбили у Донецькій області п'ятьох людей.