Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: 13 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В вечер четверга россияне дважды ударили по Курахово Донецкой области. Об этом сообщил Суспільному Донбасс начальник МВА Роман Падун, пишет УНН.
Детали
По его словам, по состоянию на 00:10 22 сентября известно о 13 людях, пострадавших в результате обстрела. Россияне попали по жилым домам, в результате чего произошел пожар.
Из-под завалов достали мужчину, которому оказывают медицинскую помощь. Больше под завалами людей нет, уточнил Роман Падун.
Напомним
Российские оккупанты за среду убили в Донецкой области пять человек.