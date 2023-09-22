Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: 13 человек пострадали

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В вечер четверга россияне дважды ударили по Курахово Донецкой области. Об этом сообщил Суспільному Донбасс начальник МВА Роман Падун, пишет УНН.

Детали 

По его словам, по состоянию на 00:10 22 сентября известно о 13 людях, пострадавших в результате обстрела. Россияне попали по жилым домам, в результате чего произошел пожар.

Из-под завалов достали мужчину, которому оказывают медицинскую помощь. Больше под завалами людей нет, уточнил Роман Падун. 

Напомним

Российские оккупанты за среду убили в Донецкой области пять человек.

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