Сили оборони відбили атаки росіян в районі північно-східніше Григорівки - Генштаб

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«Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області», - розповів Ковальов.

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За його словами, противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіхів не мав.

Окрім того, Ковальов повідомив, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

«Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій», - додав Ковальов.

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Сили оборони мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.