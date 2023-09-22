Силы обороны отбили атаки россиян в районе северо-восточнее Григорьевки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинские военные на Бахмутском направлении успешно отбили атаки российских войск в районе северо-восточнее Григорьевки. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки Донецкой области», - рассказал Ковалев.
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По его словам, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но успехов не имел.
Кроме того, Ковалев сообщил, что на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
«Истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций», - добавил Ковалев.
Дополнение
Силы обороны имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.