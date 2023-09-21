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Траса Бахмут-Горлівка перебуває під вогневим контролем Сил оборони - речник

Траса Бахмут-Горлівка перебуває під вогневим контролем Сил оборони - речник

Київ • УНН

 • 354385 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сили оборони мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Про це повідомив в ефірі телемарафону у четвер начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На Бахмутському напрямку противник інтенсивно намагається повернути втрачені позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, бо вони дуже важливі з тактичної точки зору… До Бахмута з Кліщіївки – 7 км, й оголення цього флангу дає нам нагоду більше завдавати ударів по скупченню особового складу, командних пунктах противника, техніці. Вихід поблизу Кліщіївки та Андріївки дає нам ще ближче підійти до однієї з логістичних артерій, яка постачає угруповування противника на цьому напрямку, – це траса Бахмут-Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки.

«Тому постачання противника на цьому напрямку вже значно ускладнилося й ускладнюватиметься надалі», - сказав Євлаш.

Доповнення

Як повідомлялося, українські військові продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута. Сили оборони мають успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.

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