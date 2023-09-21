Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем Сил обороны - спикер

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«На Бахмутском направлении противник интенсивно пытается вернуть утраченные позиции в освобожденных Андреевке и Клищеевке, потому что они очень важны с тактической точки зрения… До Бахмута из Клищеевки – 7 км, и обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить удары по скоплению личного состава, командных пунктах противника, технике. Выход вблизи Клещеевки и Андреевки дает нам еще ближе подойти к одной из логистических артерий, которая снабжает группировки противника на этом направлении, – это трасса Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты.

«Поэтому снабжение противника на этом направлении уже значительно усложнилось и будет усложняться в дальнейшем», - сказал Евлаш.

Дополнение

Как сообщалось, украинские военные продолжают наступательную операцию на южном фланге вблизи Бахмута. Силы обороны имеют успехи вблизи Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.