Окупанти вночі обстріляли Авдіївку з танків, а зранку - з артилерії й "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Донецькій області вночі російські війська обстріляли Авдіївку з танків, а зранку - з артилерії і "Градів". В області за добу двоє загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Донецької ОДА.
Цитата
«За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини», - зазначається в повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, ситуація за напрямками на ранок наступна:
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- На Волноваському напрямку у Шахтарському Великоновосілківської громади пошкоджено 2 будинки. Вугледар потрапив під обстріли 31 раз.
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- На Донецькому напрямку вночі росіяни обстріляли Авдіївку з танків, а зранку з артилерії і "Градів" — пошкоджено 2 будинки. В Очеретинській громаді пошкоджено 8 будинків: 6 у Новоселівці Першій і 2 в Орлівці. У Курахівській громаді обстріляні Курахівка і Острівське — без жертв.
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- На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 1 інфраструктурний об'єкт. 1 будинок пошкоджено у Торецьку, ще 1 — у Північному. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Міньківка.
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- На Лисичанському напрямку 2 людини убиті в Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинок у Торському. Під вогнем Званівка і Сіверськ.
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Доповнення
В Авдіївці горів обстріляний з танків багатоповерховий будинок.