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Оккупанты ночью бомбили Сумскую область: погибли три человека

Оккупанты ночью бомбили Сумскую область: погибли три человека

Киев • УНН

 • 150006 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские оккупанты ночью бомбили Сумскую область, в частности, Ахтырку, Тростянец и Белополье. В результате авиаударов погибли три человека, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Детали

Прошлой ночью российская авиация вновь бомбила жилые кварталы Ахтырки.

Ночью вражеская авиация нанелан авиаудар по территории резервуарного парка Качановского ГПЗ. В результате бомбардировки загорелись резервуары с нефтью. Общий объем нефти в резервуарах уничтоженных в результате этого авиаудара около 1777 т.

В селе Тростянец произошел взрыв бывшего завода "Электробутприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

В Белополье вечером в результате авиаудара была повреждена телевышка, пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Вышка и ретранслятор выведены из строя.

После полуночи состоялся второй вражеский аиаудар по селу Битица Сумского района. Жертв и пострадавших нет.

Достигнуты договоренности по коридорам: на 10 марта запланирована эвакуация из Сум, Тростянца, Краснополья.

Добавим

Ночью в результате обстрела небольшого села в Харьковской области погибло четыре человека: двое взрослых и двое детей.

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