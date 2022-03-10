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Окупанти вночі бомбили Сумщину: загинуло троє людей

Окупанти вночі бомбили Сумщину: загинуло троє людей

Київ • УНН

 • 150007 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти вночі бомбили Сумську область, зокрема, Охтирку, Тростянець та Білопілля. Внаслідок авіаударів загинуло троє людей, передає УНН з посиланням на Сумську ОДА.

Деталі

Минулої ночі російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки.

Вночі ворожа авіація завдала авіаудару по території резервуарного парку Качанівського ГПЗ. Внаслідок бомбардування зайнялися резервуари з нафтою. Загальний об’єм нафти в резервуарах знищених внаслідок цього авіаудару приблизно 1777 т.

У селі Тростянець відбувісяартобстріл колишнього заводу "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

У Білопіллі ввечері внаслідок авіаудару було пошкоджено телевишку, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вишка та ретранслятор виведені з ладу.

Після опівночі відбувся другий ворожий аіаудар по селу Битиця Сумського району. Жертв та постраждалих немає.

Досягнуто домовленостей щодо коридорів: на 10 березня заплановано евакуацію з Сум, Тростянця, Краснопілля.

Додамо

Вночі внаслідок обстрілу невеличкого села у Харківській області загинуло четверо осіб: двоє дорослих та двоє дітей.

Українські Національні Новини

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