Окупанти вночі бомбили Сумщину: загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупанти вночі бомбили Сумську область, зокрема, Охтирку, Тростянець та Білопілля. Внаслідок авіаударів загинуло троє людей, передає УНН з посиланням на Сумську ОДА.
Деталі
Минулої ночі російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки.
Вночі ворожа авіація завдала авіаудару по території резервуарного парку Качанівського ГПЗ. Внаслідок бомбардування зайнялися резервуари з нафтою. Загальний об’єм нафти в резервуарах знищених внаслідок цього авіаудару приблизно 1777 т.
У селі Тростянець відбувісяартобстріл колишнього заводу "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.
У Білопіллі ввечері внаслідок авіаудару було пошкоджено телевишку, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вишка та ретранслятор виведені з ладу.
Після опівночі відбувся другий ворожий аіаудар по селу Битиця Сумського району. Жертв та постраждалих немає.
Досягнуто домовленостей щодо коридорів: на 10 березня заплановано евакуацію з Сум, Тростянця, Краснопілля.
Додамо
Вночі внаслідок обстрілу невеличкого села у Харківській області загинуло четверо осіб: двоє дорослих та двоє дітей.