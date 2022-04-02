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Оккупанты попали в районную больницу Балаклеи: пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации

Киев • УНН

 • 168827 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты попали в районную больницу Балаклеи: пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации

Цитата

“Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклее. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей”, - сообщили Синегубов.

Детали

По словам главы ОГА, очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины.

Он напомнил, что Балаклея - это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

“Обстрел мирного населения Россией - это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация”, - отметил Синегубов.

Напомним

Ранее сегодня парк имени Горького в Харькове российские оккупанты обстреляли из "Градов".

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