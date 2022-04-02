Оккупанты попали в районную больницу Балаклеи: пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклее. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей”, - сообщили Синегубов.
Детали
По словам главы ОГА, очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины.
Он напомнил, что Балаклея - это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.
“Обстрел мирного населения Россией - это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация”, - отметил Синегубов.
Напомним
Ранее сегодня парк имени Горького в Харькове российские оккупанты обстреляли из "Градов".